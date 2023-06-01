Хроника Западного Азербайджана: ложный образ "демократии" в Армении

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

Как сообщает Report , в материале подчеркивается, что восстановление всех прав тюрков из Западного Азербайджана, которые попирались 35 лет, и процесс возвращения на родину воплотится в жизнь, если Армения станет демократической и независимой.

Отмечается, что в 2018 году возникли некоторые ожидания по поводу установления демократического строя в результате смены власти в Армении, однако пришедший к власти Никол Пашинян и его команда не смогли добиться стабильности и демократизации в Армении, а наоборот, усугубили ситуацию.

Констатируется, что после 44-дневной Отечественной войны азербайджанская сторона наряду с возвращением вынужденных переселенцев из Карабаха на родину, также вынесла на повестку дня возвращение, то есть репатриацию, выходцев из Западного Азербайджана на свои исконные земли.

В материале также говорится о том, что распри в высших эшелонах власти в Армении, препятствуют нормализации ситуации в этой стране. Такая обстановка противоречит интересам всех граждан страны, в том числе выходцев из Западного Азербайджана.

Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться создать ложный образ "демократии", правительству Армении следует серьезно задуматься о реальных проблемах своих граждан, в том числе об обеспечении возвращения на свои земли жителей Западного Азербайджана.