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Хроника Западного Азербайджана: ложный образ "демократии" в Армении

Хроника Западного Азербайджана: ложный образ "демократии" в Армении В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.
Внутренняя политика
1 июня 2023 г. 21:43
Хроника Западного Азербайджана: ложный образ демократии в Армении

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" журналист Аскер Ибрагимов представил очередной аналитический сюжет.

Как сообщает Report, в материале подчеркивается, что восстановление всех прав тюрков из Западного Азербайджана, которые попирались 35 лет, и процесс возвращения на родину воплотится в жизнь, если Армения станет демократической и независимой.

Отмечается, что в 2018 году возникли некоторые ожидания по поводу установления демократического строя в результате смены власти в Армении, однако пришедший к власти Никол Пашинян и его команда не смогли добиться стабильности и демократизации в Армении, а наоборот, усугубили ситуацию.

Констатируется, что после 44-дневной Отечественной войны азербайджанская сторона наряду с возвращением вынужденных переселенцев из Карабаха на родину, также вынесла на повестку дня возвращение, то есть репатриацию, выходцев из Западного Азербайджана на свои исконные земли.

В материале также говорится о том, что распри в высших эшелонах власти в Армении, препятствуют нормализации ситуации в этой стране. Такая обстановка противоречит интересам всех граждан страны, в том числе выходцев из Западного Азербайджана.

Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться создать ложный образ "демократии", правительству Армении следует серьезно задуматься о реальных проблемах своих граждан, в том числе об обеспечении возвращения на свои земли жителей Западного Азербайджана.

Выпуск также можно посмотреть на официальной странице Baku TV в YouTube.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənistanda "demokratiya”nın yalançı görüntüsü"

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