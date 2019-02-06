Зампредседателя ПЕА: Оппозиция осталась такой же, как и в начале 90-х

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Деятельность некоторых считающих себя оппозицией партий в Азербайджане проявляется как остатки начала 90-х годов. Это, разумеется, вызывает сожаление".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказал вице-премьер, исполнительный секретарь-заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Зампредседателя ПЕА напомнил, что в Азербайджане с 1993 года, с приходом к власти Гейдара Алиева и до сих пор происходят большие перемены.

Он подчеркнул, что по сравнению с началом 90-х годов в стране все изменилось: "Изменился облик страны, обновилась инфраструктура, модернизирован облик Баку и регионов, повысился уровень жизни людей. В то же время Азербайджан усилился как государство, выросла его мощь, укрепились позиции в мире, Азербайджан превратился в лидера в регионе. Но одно в Азербайджане не изменилось: это считающие себя оппозицией в нашей стране некоторые партии. Сформированная в начале 90-х годов эта оппозиция осталась такой же, какой была! Они не изменились по сей день".

Зампредседателя ПЕА сказал, что государство не против проведения митингов. Он подчеркнул, что одна из причин того, что оппозиция обнаглела, заключается в интенсификации заказов сил, которые не могут смириться с развитием страны.