Законопроект, ограничивающий деятельность представительского института, во второй раз рекомендован на пленарное заседание ММ - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству обсудили проект поправок в ограничивающий деятельность представительского института закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

Как сообщает Report, прошедшее в рабочем порядке заседание с участием членов комитета и юристов было закрыто для прессы.

В конце заседания приняли решение рекомендовать проект на предстоящее 31 октября пленарное заседание ММ.

Даже в случае принятия на пленарном заседании проекта поправок, закон вступит в силу 1 декабря.

***12:46

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству обсудили проект поправок в ограничивающий деятельность представительского института закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

Как сообщает Report, прошедшее в рабочем порядке заседание с участием членов комитета и юристов было закрыто для прессы.

На заседании было предложено рекомендовать проект поправок на предстоящее 31 октября пленарное заседание Милли Меджлиса.

В случае принятия предложения, законопроект может вступить в силу 1 декабря.

Напомним, что проект поправок был исключен с повестки прошедшего 20 октября пленарного заседания парламента. Спикер Октай Асадов заявил о задержке процесса подготовки проекта.

Отметим, что в представленном Верховным судом в парламент проекте поправок предусматривается замена при ряде судебных тяжб представительского института на профессионально-адвокатский институт и усилить институт адвокатуры.

Кроме того, согласно проекту, при рассмотрении дел в кассационной инстанции, то есть в Верховном суде, участие представителя не допускается.