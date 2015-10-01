​Закир Гаралов: 7 сотрудников органов прокуратуры сняты с занимаемых должностей

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "С прошлого года по сегодняшний день 7 сотрудников органов прокуратуры сняты с занимаемых должностей". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Закир Гаралов.

Он отметил, что с 1 октября 2014 года по сегодняшний день за нарушение требований исполнительной и трудовой дисциплины и допущение других негативных случаев 66 сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 46 получили строгий выговор и выговор, 7 сняты с должностей, 3 отстранены от работы за совершение действий, не соответствующих службе в органах прокуратуры: "Среди привлеченных к административной ответственности 8 сотрудников Генеральной прокуратуры, 6 - военной прокуратуры, 16 - органов прокуратуры города Баку, 12 районных прокуроров, 24 - других сотрудников районных прокуратур, находящихся в республиканском подчинении".

З.Гаралов отметил, что как продолжение мероприятий, проводимых в направлении повышения служебной активности работников прокуратуры, в отношении 152 сотрудников прокуратуры были применены поощрительные меры: "Из них 2 сотрудника награждены нагрудной медалью "Почетный сотрудник прокуратуры", 37 - почетными грамотами, 23 вручены ценные подарки, 6 досрочно присвоено очередное звание ".