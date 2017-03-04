Возбуждено уголовное дело касательно незаконной деятельности ряда компаний на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура исследовала материалы, поступившие из министерства иностранных дел Азербайджана, касательно незаконной экономической деятельности ряда компаний на оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что ряд компаний Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран, в том числе руководители таких компаний, как “Haik Watch and Jewelry Co”, “Rodino Haskovo” JIC, “Centro Ceibal”, “Deccan Gold Mines Ltd” və “Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A” с 1999 по 2017 год, неоднократно незаконно пересекая госграницу Азербайджана с территории Армении, создавали на территории Ханкенды, Шуши, Лачына, Кельбеджарского района и других населенных пунктов Азербайджана, не пройдя госрегистрацию Азербайджанской Республики, предприятия, в том числе по использованию природных ресурсов и полезных ископаемых, нанося большой ущерб и получая от этого незаконные доходы. При этом подобная деятельность способствовала укреплению оккупации и раздроблению территориальной целостности Азербайджана.

По факту следственным отделом Генеральной прокуратуры по тяжким преступлениям было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отмечается, что Генеральная прокуратура Азербайджана и впредь согласно нормам и принципам международного права и законодательству Азербайджана продолжит осуществлять необходимые мероприятия в отношении лиц, ставящих под сомнение территориальную целостность страны, занятых в незаконной экономической деятельности и организации незаконных визитов на оккупированные территории.