Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" от 13 января 2024 года номер 4264.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:
Состав Организационного комитета, созданного частью 1 распоряжения президента Азербайджанской Республики "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" от 13 января 2024 года номер 4264, дать в следующей редакции:
председатель Организационного комитета
Самир Нуриев – руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики
члены Организационного комитета:
Мухтар Бабаев – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, назначенный президент СОР29
Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Анар Алакбаров – помощник Президента Азербайджанской Республики
Фарах Алиева – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики
Эмин Амруллаева – министр науки и образования Азербайджанской Республики
Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Ариф Самедов – начальник Протокольной службы президента Азербайджанской Республики
Парвиз Шахбазов – министр энергетики Азербайджанской Республики
Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики
Нигяр Арпадараи – депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Вугар Ахмедов – председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»
Руслан Алиев – генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики
Сабина Алиева – уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики
Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку
Севиндж Фаталиева – депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Ильхама Гадимова – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями
Ульви Мехдиев – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики
Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Бахар Мурадова – председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики
Закия Мустафаева – заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Балабаба Рзаев – президент ОАО "Азерэнержи"
Самир Рзаев – первый вице-президент ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары"
Фируза Султанзаде – председатель правления социально-экологического центра "ЭкоСфера"
Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Мариана Василева – заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Саадат Юсифова – заместитель министра культуры Азербайджанской Республики.