Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" от 13 января 2024 года номер 4264.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю:

Состав Организационного комитета, созданного частью 1 распоряжения президента Азербайджанской Республики "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения" от 13 января 2024 года номер 4264, дать в следующей редакции:

председатель Организационного комитета

Самир Нуриев – руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета:

Мухтар Бабаев – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, назначенный президент СОР29

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Анар Алакбаров – помощник Президента Азербайджанской Республики

Фарах Алиева – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики

Эмин Амруллаева – министр науки и образования Азербайджанской Республики

Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Ариф Самедов – начальник Протокольной службы президента Азербайджанской Республики

Парвиз Шахбазов – министр энергетики Азербайджанской Республики

Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

Нигяр Арпадараи – депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Вугар Ахмедов – председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»

Руслан Алиев – генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики

Сабина Алиева – уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики

Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку

Севиндж Фаталиева – депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Ильхама Гадимова – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Анар Гулиев – председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Ульви Мехдиев – председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Бахар Мурадова – председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики

Закия Мустафаева – заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Балабаба Рзаев – президент ОАО "Азерэнержи"

Самир Рзаев – первый вице-президент ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары"

Фируза Султанзаде – председатель правления социально-экологического центра "ЭкоСфера"

Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Мариана Василева – заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Саадат Юсифова – заместитель министра культуры Азербайджанской Республики.