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Верховный меджлис Нахчывана решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Верховный меджлис Нахчывана решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР) решительно осудил террористический акт, совершенный сегодня утром в посольстве Азербайджана в Иране.
Внутренняя политика
27 января 2023 г. 18:30
Верховный меджлис Нахчывана решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР) решительно осудил террористический акт, совершенный сегодня утром в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Верховный меджлис НАР выразил соболезнования в связи с гибелью начальника службы охраны дипмиссии.

"Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве нашей страны в Иране, выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким начальника службы охраны старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в заявлении Верховного меджлиса.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Supreme Majlis of Nakhchivan strongly condemns terrorist attack on Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisi Azərbaycanın İrandakı səfirliyində törədilən terror aktını şiddətlə pisləyib 

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