Верховный меджлис Нахчывана решительно осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР) решительно осудил террористический акт, совершенный сегодня утром в посольстве Азербайджана в Иране.

Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики (НАР) решительно осудил террористический акт, совершенный сегодня утром в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Верховный меджлис НАР выразил соболезнования в связи с гибелью начальника службы охраны дипмиссии.

"Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве нашей страны в Иране, выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким начальника службы охраны старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в заявлении Верховного меджлиса.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.