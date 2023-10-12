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В воинских частях Ходжавенда и Физули отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

В воинских частях Ходжавенда и Физули отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева Военная прокуратура продолжает цикл мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 октября 2023 г. 17:22
В воинских частях Ходжавенда и Физули отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

Военная прокуратура продолжает цикл мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ведомстве, участники мероприятий, проведенных совместно с военнослужащими Министерства обороны в Бейлаганском районе, а также в освобожденных от оккупации Ходжавендском и Физулинском районах, рассказали о многогранной деятельности Гейдара Алиева, его заслугах в укреплении нашего государства, повышении благосостояния народа.

После мероприятий перед военнослужащими были произнесены речи просветительского характера, даны ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənd və Füzulidəki hərbi hissələrdə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub

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