В воинских частях Ходжавенда и Физули отметили 100-летний юбилей Гейдара Алиева

Военная прокуратура продолжает цикл мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Военная прокуратура продолжает цикл мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ведомстве, участники мероприятий, проведенных совместно с военнослужащими Министерства обороны в Бейлаганском районе, а также в освобожденных от оккупации Ходжавендском и Физулинском районах, рассказали о многогранной деятельности Гейдара Алиева, его заслугах в укреплении нашего государства, повышении благосостояния народа.

После мероприятий перед военнослужащими были произнесены речи просветительского характера, даны ответы на интересующие их вопросы.