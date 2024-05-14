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Жительница города Шуша: Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали

Жительница города Шуша: Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали.
Внутренняя политика
14 мая 2024 г. 07:49
Жительница города Шуша: Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали

Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали.

Как сообщает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из города Шуша Еганя Ибадова в преддверии возвращения на родную землю.

Она отметила, что эти дни золотыми буквами должны быть вписаны в историю Азербайджана.

"Происходящее сейчас похоже на прекрасный сон. Нашей радости нет предела. Сегодня я провожаю свою лучшую подругу в Шушу. Я учительница, и за эти годы рассказывала своим ученикам о храбрости и доблести наших сыновей, о реалиях Карабаха.

Но теперь дети, которых мы учили истории, сами ее и написали, положив конец 30-летней тоске по родной земле", - добавила Е.Ибадова.

Она также пожелала упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази, которые под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили азербайджанские территории.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa sakini: Tarix öyrətdiyimiz uşaqlar, şagirdlər özləri tarix yazdılar

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