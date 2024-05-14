Жительница города Шуша: Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали

Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали.

Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали.

Как сообщает Report , об этом сказала бывшая вынужденная переселенка из города Шуша Еганя Ибадова в преддверии возвращения на родную землю.

Она отметила, что эти дни золотыми буквами должны быть вписаны в историю Азербайджана.

"Происходящее сейчас похоже на прекрасный сон. Нашей радости нет предела. Сегодня я провожаю свою лучшую подругу в Шушу. Я учительница, и за эти годы рассказывала своим ученикам о храбрости и доблести наших сыновей, о реалиях Карабаха.

Но теперь дети, которых мы учили истории, сами ее и написали, положив конец 30-летней тоске по родной земле", - добавила Е.Ибадова.

Она также пожелала упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази, которые под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили азербайджанские территории.