Жительница города Шуша: Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали

Дети, которых мы учили истории, сами ее и написали.
Как сообщает
Она отметила, что эти дни золотыми буквами должны быть вписаны в историю Азербайджана.
"Происходящее сейчас похоже на прекрасный сон. Нашей радости нет предела. Сегодня я провожаю свою лучшую подругу в Шушу. Я учительница, и за эти годы рассказывала своим ученикам о храбрости и доблести наших сыновей, о реалиях Карабаха.
Но теперь дети, которых мы учили истории, сами ее и написали, положив конец 30-летней тоске по родной земле", - добавила Е.Ибадова.
Она также пожелала упокоения душ шехидов, скорейшего исцеления гази, которые под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободили азербайджанские территории.