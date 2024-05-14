В Шушу выехал очередной миграционный караван

В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report , семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в Шушу отправились 38 семей из 136 человек, в том числе 26 семей (89 человек) из Баку, две (10 человек) - из Сумгайыта, три (12 человек) - из Бардинского, две (8 человек) - из Агджабединского, две (6 человек) - из Самухского, одна (5 человек) - из Загатальского, одна (3 человека) - из Исмаиллинского и одна семья (3 человека) из Агдашского районов.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Шуша выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в Шуше, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 58 семей (224 человека).