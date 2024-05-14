Замглавы ИВ: Уже в июне в Шушу вернутся 370 семей

Уже в июне в Шуше будут жить 370 семей или 1 450 человек.

Уже в июне в Шуше будут жить 370 семей или 1 450 человек.

Как сообщает Report , об этом заявила заместитель главы Исполнительной власти города Шуша Вюсаля Фаталиева.

Она отметила, что поэтапно на родную землю вернется каждый шушинец.

"Возвращение в Шушу уже началось. Уже в июне в нашем городе будут жить 370 семей или 1 450 человек. Это большое счастье. Поэтапно каждый шушинец вернется на родную землю", - отметила В.Фаталиева.

Она добавила, что "Великое возвращение" стало возможным благодаря умелой дипломатии и титаническим усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что 14 мая в Шушу выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.