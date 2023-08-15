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В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов

В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг пассажирского транспорта выставляет на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, вн
Инфраструктура
15 августа 2023 г. 17:20
В Азербайджане на конкурс выставляются еще несколько регулярных автобусных маршрутов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках мер по повышению качества услуг пассажирского транспорта выставляет на конкурс внутригородские регулярные автобусные маршруты номер 33 и 36, внутрипоселковый маршрут номер 168, пригородный маршрут номер 169, междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Шабран, Баку-Сиязань, Баку-Агджабеди, Баку-Имишли, Сумгайыт-Губа, а также внутригородской маршрут номер 12 в Мингячевире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Азербайджане.

Документы на участие можно подать в течение 30 дней, начиная с сегодняшнего дня, в AYNA (адрес: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5, контактное лицо: Рамиль Мусаев - тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, e- mail: [email protected]).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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