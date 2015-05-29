В Судебно-правовой совет Азербайджана назначены новые члены - СПИСОК

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Судебно-правовой совет (СПС) Азербайджана назначены новые члены. Как сообщает Report, председатель Сальянского районного суда Хагани Тагиев, судья Бакинского административно-экономического суда №1 Ильхам Ахмедов и член коллегии адвокатов, директор юридической консультации №1 Рамиз Ибрагимов назначены членами СПС.

Отметим, что Р.Ибрагимов является также членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В ЦИК он представляет партию "Ени Азербайджан".

Р.Ибрагимов в СПС сменил члена коллегии адвокатов Шафаята Гасанова.

В настоящее время в СПС есть одно вакантное место.