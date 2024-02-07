В Шуше началось голосование в связи с президентскими выборами

08:15

В освобожденном от оккупации городе Шуша началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает карабахское бюро Report, в городе создан избирательный участок № 124 избирательного округа № 105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ханкенди.

Избирательный пункт в здании средней школы № 1 города Шуша открылся в 08:00.

Всего на участке зарегистрировано 1 222 избирателя. За голосованием наблюдают 13 местных наблюдателей.

Отметим, что 7 февраля избирательные участки откроются в 8 часов утра, а голосование продлится до 19:00.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.