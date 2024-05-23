В Шабране похоронен шехид I Карабахской войны Джалил Шахаев

В Шабране cостоялась церемония прощания с Джалилом Иса оглу Шахаевым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.
Как сообщает cеверное бюро Report, шехид был похоронен на Аллее Шехидов в городе Шабране.
На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Шабранского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.
Останки шехида Шахаева Джалила, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, доставлены в Шабран.
Как сообщает Северное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.
Останки шехида были переданы его семье в Шабране.
В настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.
Отметим, что Джалил Иса оглу Шахаев родился 30 декабря 1973 года в Шабране. Он пропал без вести 11 февраля 1994 года в направлении Муровдага Кяльбаджарского района.
Шахаев будет похоронен на Аллее шехидов в Шабране.