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В Шабране похоронен шехид I Карабахской войны Джалил Шахаев

В Шабране похоронен шехид I Карабахской войны Джалил Шахаев Останки шехида Шахаева Джалила, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, доставлены в Шабран.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 14:35
В Шабране похоронен шехид I Карабахской войны Джалил Шахаев

В Шабране cостоялась церемония прощания с Джалилом Иса оглу Шахаевым, считавшимся пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает cеверное бюро Report, шехид был похоронен на Аллее Шехидов в городе Шабране.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Шабранского района, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

14:15

Останки шехида Шахаева Джалила, считавшегося пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, доставлены в Шабран.

Как сообщает Северное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида были переданы его семье в Шабране.

В настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Джалил Иса оглу Шахаев родился 30 декабря 1973 года в Шабране. Он пропал без вести 11 февраля 1994 года в направлении Муровдага Кяльбаджарского района.

Шахаев будет похоронен на Аллее шехидов в Шабране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Cəlil Şaxayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

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