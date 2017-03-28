В Саатлы проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства с участием президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

28 марта, 2017 13:22

© Azertag.az ***11:44 Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Саатлы проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в совещании. Глава государства выступил на совещании с вступительной речью. Затем выступили глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагяддин Джаббаров, глава Исполнительной власти Билясуварского района Махир Гулиев, советник по хлопководству Гиланской сельскохозяйственной группы "Gilan Holdinq" Бахруз Джамалов, глава Исполнительной власти Бейляганского района Вагиф Абдуллаев, глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, исполняющий обязанности генерального директора ООО "ÇTS Aqro" Ариф Ибрагимов, глава Исполнительной власти Тертерского района Мюстегим Мамедов, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.