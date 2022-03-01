В прошлом году было разработано 352 100 контрольных марок

Вопрос защиты прав интеллектуальной собственности был одним из основных направлений деятельности Агентства интеллектуальной собственности в прошлом году.

Вопрос защиты прав интеллектуальной собственности был одним из основных направлений деятельности Агентства по интеллектуальной собственности в прошлом году.

Как сообщает Report, это отражено в отчете агентства о проделанной работе в 2021 году.

Отмечается, что в сотрудничестве с другими государственными органами были приняты меры в области защиты прав интеллектуальной собственности, а для ряда печатной продукции были выпущены контрольные марки в рамках мер по борьбе с пиратством.

В отчетном году по заявкам различных организаций было подготовлено и передано 352 100 контрольных марок для нанесения на печатную продукцию, находящуюся в гражданском обороте.