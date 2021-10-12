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В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 31 иностранца, нарушивших миграционные требования Азербайджана.
Внутренняя политика
12 октября 2021 г. 05:16
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 31 иностранца, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 863 заявления. Из этих обращений 398 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.

При этом зарегистрировано и реализовано 465 обращений, из них 170 поступили через портал электронных услуг и электронную почту.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qanunsuz yaşayan və qeydiyyatsız olan 31 əcnəbi aşkarlanıb

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