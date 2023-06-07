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В Нахчыване создана комиссия для проведения экспертизы нормативно-правовых актов

В Нахчыване создана комиссия для проведения экспертизы нормативно-правовых актов Первый заместитель председателя Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение о создании Комиссии по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов Нахчыванской АР.
Внутренняя политика
7 июня 2023 г. 21:55
В Нахчыване создана комиссия для проведения экспертизы нормативно-правовых актов

Первый заместитель председателя Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение о создании Комиссии по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов Нахчыванской АР.

Как передает местное бюро Report, комиссия, действующая на общественных началах, утверждена в следующем составе:

Председатель комиссии

заведующий отделом законодательства и по работе с правоохранительными органами аппарата Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики

Члены комиссии

заместитель заведующего отделом законодательства и по работе с правоохранительными органами аппарата Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики

судья Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики

заведующий юридическим отделом аппарата Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики

начальник Законодательного отдела Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно документу, комиссия должна провести экспертизу нормативных правовых актов и представить свои предложения Верховному Собранию Нахчыванской Автономной Республики относительно актов, предложенных к отмене или изменению.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda normativ hüquqi aktların hüquqi ekspertizasının aparılması üzrə komissiya yaradılıb 

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