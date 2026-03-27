    В МЧС РФ отметили роль Азербайджана в оперативной доставке помощи Ирану

    Директор департамента международной деятельности МЧС России Дмитрий Мельник поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в оперативной доставке гуманитарной помощи из РФ в Иран через территорию Азербайджана.

    Как сообщает южное бюро Report, об этом Мельник заявил азербайджанским журналистам.

    "Сегодня в соответствии с указанием президента Российской Федерации по поручению министра МЧС завершен второй этап доставки экстренной гуманитарной помощи населению Ирана. Данная помощь включала в себя 300 тонн различных медикаментов. В общей сложности доставка груза заняла почти четверо суток. И это стало возможным благодаря усилиям различных ведомств России и Азербайджана. В этой связи хотел поблагодарить всех сотрудников российских министерств и ведомств, а также наших азербайджанских коллег, которые способствовали скорейшей доставке этой гуманитарной помощи", - сказал Мельник.

    Отметим, что сегодня ночью грузовой поезд МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана в составе 31 вагона отправлен из таможенно-пограничного пропускного пункта "Железная дорога Астара". Вес гуманитарного груза составляет более 300 тонн.

    Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edib
