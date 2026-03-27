    • 27 mart, 2026
    • 14:02
    Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edib

    Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Beynəlxalq Fəaliyyət Departamentinin direktoru Dmitri Melnik Rusiyadan İrana humanitar yardımın Azərbaycan vasitəsilə operativ surətdə çatdırılmasında göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür edib.

    "Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, bunu Melnik azərbaycanlı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib:

    "Bu gün Rusiya Federasiyası Prezidentinin göstərişinə uyğun olaraq və fövqəladə hallar nazirinin tapşırığı ilə İran xalqına təcili humanitar yardımın çatdırılmasının ikinci mərhələsi başa çatıb. Bu yardım 300 ton müxtəlif tibbi ləvazimatlardan ibarət olub. Ümumilikdə yükün çatdırılması təxminən dörd gün çəkib və bu, Rusiya və Azərbaycanın müxtəlif qurumlarının səyləri sayəsində mümkün olub.

    Bununla əlaqədar bu humanitar yardımın tez bir zamanda çatdırılmasına kömək edən Rusiya nazirliklərinin və qurumlarının bütün işçilərinə, eləcə də azərbaycanlı həmkarlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm", - Melnik bildirib.

    Qeyd edək ki, humanitar yardım daşıyan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 31 vaqondan ibarət yük qatarı bu gün gecə saatlarında "Astara Dəmir Yolu" gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsindən İrana yola salınıb. Humanitar yardımın ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur.

    В МЧС РФ отметили роль Азербайджана в оперативной доставке помощи Ирану

    Son xəbərlər

    14:27

    Roman Popov: İrana humanitar yardım Azərbaycan ərazisi ilə operativ şəkildə göndərilib

    Daxili siyasət
    14:25

    Güləşçi Sabir Cəfərova antidopinq qaydalarının pozulmasına görə 4 illik cəza verilib

    Fərdi
    14:11

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB

    Ekologiya
    14:02

    Rusiya FHN İrana yardımın operativ surətdə çatdırılmasında Azərbaycanın rolunu qeyd edib

    Daxili siyasət
    13:58

    "Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi" auditor seçir

    ASK
    13:48

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb

    Biznes
    13:42
    Video

    Bakıya sərnişin daşıyan avtomobil Masallıda qəzaya uğrayıb, ölən var

    Hadisə
    13:32

    Küveyt limanı PUA və raket hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    13:31

    Bəhreynin HHM sistemləri 150-dən çox raket və 360 PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti