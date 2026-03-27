Железнодорожный состав с гумпомощью РФ для Ирана достиг станции "Астара"

Грузовой состав из 31 вагона с гуманитарной помощью для Ирана, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, прибыл на железнодорожную станцию "Астара" на юге Азербайджана.

Как сообщает Report, общий вес груза превышает 300 тонн.

Напомним, что 12 марта более 13 тонн гуманитарной помощи МЧС России - лекарства и медицинские принадлежности - были отправлены в Иран транзитом через территорию Азербайджана.

Отметим, что 11 марта российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выразил благодарность за оперативную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за условия для транзита гуманитарной помощи, направленной его страной в Иран, через азербайджанскую территорию.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.