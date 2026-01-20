Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Ханкенди вернутся первые переселенцы

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 13:35
    В Ханкенди вернутся первые переселенцы

    21 января в город Ханкенди вернутся первые переселенцы.

    Как сообщает Report, в город будут переселены семьи бывших вынужденных переселенцев, временно проживающие в различных уголках страны.

    Напомним, что 20 декабря 2025 года состоялось первое переселение в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

    Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq

