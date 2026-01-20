В Ханкенди вернутся первые переселенцы
Внутренняя политика
- 20 января, 2026
- 13:35
21 января в город Ханкенди вернутся первые переселенцы.
Как сообщает Report, в город будут переселены семьи бывших вынужденных переселенцев, временно проживающие в различных уголках страны.
Напомним, что 20 декабря 2025 года состоялось первое переселение в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.
