    Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:30
    Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq

    Xankəndi şəhərinə yanvarın 21-də ilk köç olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, müxtəlif yerlərdə məskunlaşan, çətin şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlərin bir qismi Xankəndinə köçürüləcək.

    Xatırladaq ki, dekabrın 20-də Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç olub.

    В Ханкенди вернутся первые переселенцы
    Azerbaijan to carry out first resettlement to liberated Khankandi

