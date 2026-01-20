Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaq
Daxili siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 13:30
Xankəndi şəhərinə yanvarın 21-də ilk köç olacaq.
"Report"un məlumatına görə, müxtəlif yerlərdə məskunlaşan, çətin şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlərin bir qismi Xankəndinə köçürüləcək.
Xatırladaq ki, dekabrın 20-də Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsinə ilk köç olub.
Son xəbərlər
13:50
Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcəkRegion
13:49
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
13:45
Güclü qar səbəbindən Cəlilabadın 50-dən çox kəndi işıqsız qalıbEnergetika
13:38
Bakıda "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi təsis olunubDaxili siyasət
13:37
"Qarabağ"ın legioneri: "Sabahkı matçda istədiklərimizi həyata keçirəcəyimizə inanırıq"Futbol
13:33
Qurban Qurbanov: "Ayntraxt"la oyun bizim üçün çox vacibdir"Futbol
13:32
Bakıda iki bacı, Mingəçevirdə 44 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
13:30
Xankəndi şəhərinə ilk köç olacaqDaxili siyasət
13:20