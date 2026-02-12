Britaniya Ukraynaya 1 000 ədəd hava hücumundan müdafiə raketi verəcək
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 15:27
Böyük Britaniya Ukraynaya hava hücumundan müdafiəni gücləndirmək üçün əlavə 1 000 ədəd çoxməqsədli "Martlet" raketi verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.
Qurumdan qeyd edilib ki, raketlər Belfastda istehsal olunur.
"Onlar Ukraynanın infrastrukturunun və şəhərlərinin Rusiyanın getdikcə güclənən raket-dron zərbələrindən qorunması üçün son dərəcə vacib olacaq", – məlumatda bildirilib.
Bu gün Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin görüşündən əvvəl Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün əlavə 500 milyon funt sterlinq (681,4 milyon dollar) ayrıldığını elan edib.
Son xəbərlər
16:01
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif ediliblərDaxili siyasət
15:58
Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilibDaxili siyasət
15:53
Foto
Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilibMaliyyə
15:51
BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edibXarici siyasət
15:46
Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötübEnergetika
15:42
Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaqFutbol
15:41
II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıbRegion
15:41
Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildiribRegion
15:37