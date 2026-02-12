İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Britaniya Ukraynaya 1 000 ədəd hava hücumundan müdafiə raketi verəcək

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 15:27
    Britaniya Ukraynaya 1 000 ədəd hava hücumundan müdafiə raketi verəcək

    Böyük Britaniya Ukraynaya hava hücumundan müdafiəni gücləndirmək üçün əlavə 1 000 ədəd çoxməqsədli "Martlet" raketi verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.

    Qurumdan qeyd edilib ki, raketlər Belfastda istehsal olunur.

    "Onlar Ukraynanın infrastrukturunun və şəhərlərinin Rusiyanın getdikcə güclənən raket-dron zərbələrindən qorunması üçün son dərəcə vacib olacaq", – məlumatda bildirilib.

    Bu gün Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin görüşündən əvvəl Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün əlavə 500 milyon funt sterlinq (681,4 milyon dollar) ayrıldığını elan edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi NATO Böyük Britaniya Ukrayna
    Британия передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет Martlet

