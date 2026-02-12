Британия передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет Martlet

Великобритания передает Украине дополнительные 1 000 многоцелевых ракет Martlet для усиления ПВО.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что ракеты производятся в Белфасте и могут применяться с различных платформ и ПЗРК.

"Они будут крайне важны для защиты украинской инфраструктуры и городов от все более мощных ракетно-дроновых ударов РФ", – отмечается в сообщении.

Ранее сегодня перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе глава британского оборонного ведомства Джон Хили объявил о выделении дополнительных 500 млн фунтов стерлингов ($681,4 млн) на усиление ПВО.