    • 12 февраля, 2026
    • 15:15
    Британия передаст Украине 1 тыс. многоцелевых ракет Martlet

    Великобритания передает Украине дополнительные 1 000 многоцелевых ракет Martlet для усиления ПВО.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского Минобороны.

    В ведомстве отметили, что ракеты производятся в Белфасте и могут применяться с различных платформ и ПЗРК.

    "Они будут крайне важны для защиты украинской инфраструктуры и городов от все более мощных ракетно-дроновых ударов РФ", – отмечается в сообщении.

    Ранее сегодня перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе глава британского оборонного ведомства Джон Хили объявил о выделении дополнительных 500 млн фунтов стерлингов ($681,4 млн) на усиление ПВО.

