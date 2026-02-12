Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötüb
Energetika
- 12 fevral, 2026
- 15:46
Azərbaycanda 2025-ci ildə ölkə üzrə təbii qazın istehlakı 13 milyard 240 milyon 554 min 327 kubmetr təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2025-cü ilin yekunlarına dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Məlumata görə, təbii qaz istehlakı 2024-cü ilin nəticələri ilə müqayisədə 3,1 % azdır.
"Ölkə daxilində təbii qaz sərfiyyatının azalmasına səbəb elektrik enerjisinin istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artmasıdır", - SOCAR bildirir.
