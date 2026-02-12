İcma nümayəndəsi: Gənclər Qərbi azərbaycanlıların başına gətirilən bəlalardan xəbərsizdir
Daxili siyasət
- 12 fevral, 2026
- 15:37
Bu gün gənclər Qərbi azərbaycanlıların başına gətirilən bəlalardan xəbərsizdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcması (QAİ) Müşahidə Şurasının sədri Misir Mərdanov "Bir Elin Manifesti: Qərbi Azərbaycan hekayələri" ümumrespublika hekayə müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimində deyib.
M.Mərdənov təklif edib ki, İcmanın rəhbərliyi ilə təhsil müəssisələrində bu məsələlər çərçivəsində görüşlər və müzakirələr aparılsın:
"Qərbi Azərbaycanla bağlı həqiqətlər mütləq gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Dərsliklər, vəsaitlər çox olmalıdır ki, gənclər bu barədə oxuyub öyrənə bilsin".
