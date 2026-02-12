İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaq

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 15:42
    Con Stounz yayda Mançester Sitidən ayrılacaq

    "Mançester Siti"nin və İngiltərə millisinin müdafiəçisi Con Stounz yayda komandadan ayrılacaq.

    "Report" "Caught Offside"a istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2026-cı ilin yayında başa çatacaq müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırmırlar.

    31 yaşlı oyunçunun karyerasını İtaliya və ya İspaniya çempionatlarında davam etdirmək variantları mövcuddur. Müdafiəçini heyətinə qatmaq istəyən klublar arasında "Atletiko" (İspaniya) və "Milan" (İtaliya) kollektivləri yer alır.

    Qeyd edək ki, C.Stounz cari mövsümdə Xosep Qvardiolanın rəhbərlik etdiyi komandanın heyətində nadir hallarda meydana çıxır. Təcrübəli futbolçu İngiltərə Premyer Liqasında 7 qarşılaşmada iştirak edib.

    Con Stounz Xosep Qvardiola Futbol xəbərləri

