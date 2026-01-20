Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В Ханкенди, Ходжалы и Агдере приспущены флаги

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 12:31
    В Ханкенди, Ходжалы и Агдере приспущены флаги

    В городе Ханкенди и в Ходжалинском и Агдеринском районах Азербайджана в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января приспущены государственные флаги.

    Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Кроме того, в Ханкенди, Ходжалы и Агдере прошли памятные мероприятия в связи с Всенародным днем скорби, в 12:00 память шехидов кровавой Январской трагедии была почтена минутой молчания.

    Ханкенди Ходжалы Черный Январь День всенародной скорби
    Лента новостей