В Ханкенди, Ходжалы и Агдере приспущены флаги
Внутренняя политика
- 20 января, 2026
- 12:31
В городе Ханкенди и в Ходжалинском и Агдеринском районах Азербайджана в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января приспущены государственные флаги.
Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.
Кроме того, в Ханкенди, Ходжалы и Агдере прошли памятные мероприятия в связи с Всенародным днем скорби, в 12:00 память шехидов кровавой Январской трагедии была почтена минутой молчания.
