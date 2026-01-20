В Ханкенди, Ходжалы и Агдере приспущены флаги

В городе Ханкенди и в Ходжалинском и Агдеринском районах Азербайджана в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января приспущены государственные флаги.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Кроме того, в Ханкенди, Ходжалы и Агдере прошли памятные мероприятия в связи с Всенародным днем скорби, в 12:00 память шехидов кровавой Январской трагедии была почтена минутой молчания.