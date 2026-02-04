Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Ремонт эксплуатируемого ASCO парома "Барда" завершен.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках работ, проведенных на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе, выполнены корпусно-сварочные, трубомонтажные и электромонтажные работы, обновлены паровой котел и водонепроницаемые двери.

Кроме того, были отрегулированы механическая и электрическая части палубных кранов, а также оборудование для крепления локомотивов и вагонов.

Надводная часть судна и вагонная палуба очищены и окрашены в два слоя. Также отремонтированы жилые и служебные помещения экипажа, санитарно-бытовые зоны.

После завершения ремонта судно вновь введено в эксплуатацию и в ходе первого рейса доставило 32 вагона и 12 прицепов в порт Туркменбаши Туркменистана.

Длина судна составляет 154 метра, ширина - 17 метров, максимальная скорость - 12,5 узла. Дедвейт судна 5 500 тонн.