Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби

    Внутренний госдолг Азербайджана достиг 17,8 млрд манатов

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 11:11
    Внутренний госдолг Азербайджана достиг 17,8 млрд манатов

    По состоянию на 1 января текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 17 млрд 804,5 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, из этой суммы 9 млрд 6,6 млн манатов приходятся на государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении, а 8 млрд 797,9 млн манатов - на гарантированные государственные обязательства.

    По данным Минфина, 9,2% государственных ценных бумаг имеют срок обращения до одного года, 51,8% - 2–3 года, а 39% - 5 лет и более.

    "Замещение краткосрочных облигаций государственными ценными бумагами со сроком обращения 5–10 лет способствовало значительному увеличению среднего срока погашения по государственным облигациям - до 3,3 лет. В соответствии со "Стратегией управления государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу", а также в рамках замещения внешнего долга внутренним, объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг по сравнению с 2018 годом увеличился примерно в 8,5 раза", - отметили в ведомстве.

    Внутренний госдолг Азербайджан Минфин Азербайджана
    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
    Azerbaijan's domestic public debt reaches 17.8B manats
    Ты - Король

    Последние новости

    12:37

    В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.

    Финансы
    12:32

    "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку

    Футбол
    12:27

    В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетов

    Милли Меджлис
    12:24

    Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировал

    Финансы
    12:19

    Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильности

    Внешняя политика
    12:17

    "Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодой

    Энергетика
    12:16

    Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унцию

    Финансы
    12:13

    Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    12:09

    ЦБА: Снижение учетной ставки отразилось на процентных ставках

    Финансы
    Лента новостей