Внутренний госдолг Азербайджана достиг 17,8 млрд манатов

По состоянию на 1 января текущего года внутренний государственный долг Азербайджана составил 17 млрд 804,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, из этой суммы 9 млрд 6,6 млн манатов приходятся на государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении, а 8 млрд 797,9 млн манатов - на гарантированные государственные обязательства.

По данным Минфина, 9,2% государственных ценных бумаг имеют срок обращения до одного года, 51,8% - 2–3 года, а 39% - 5 лет и более.

"Замещение краткосрочных облигаций государственными ценными бумагами со сроком обращения 5–10 лет способствовало значительному увеличению среднего срока погашения по государственным облигациям - до 3,3 лет. В соответствии со "Стратегией управления государственным долгом на средне- и долгосрочную перспективу", а также в рамках замещения внешнего долга внутренним, объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг по сравнению с 2018 годом увеличился примерно в 8,5 раза", - отметили в ведомстве.