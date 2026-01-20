İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:11
    Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilib

    Xankəndi şəhərində, Xocalı və Ağdərə rayonlarında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar bayraqlar yarıyadək endirilib.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Bundan başqa, Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar anım tədbirləri də keçirilib, saat 12:00-da Qara Yanvar şəhidlərinin xatirəsi birdəqiqəlik sükutla yad olunub.

    Xankəndi Xocalı Ağdərə Qara Yanvar
    Foto
    Flags lowered to half-mast in Azerbaijan's Khankandi, Khojaly, and Aghdara

