Объем находящихся в обращении евробондов Азербайджана в 2025 году не изменился
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 11:17
Международные государственные облигации Азербайджана (евробонды), размещенные на внешних финансовых рынках, на 1 января 2026 года составили $1 млрд 387,3 млн или 28,8% внешнего государственного долга страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным, по сравнению с показателем на конец 2024 года объем евробондов не изменился.
Из общей суммы евробондов облигации на $310,7 млн имеют срок погашения до 2029 года, а на $1 млрд 76,6 млн - до 2032 года. Купонные ставки по ним составляют 5,125% и 3,5% соответственно.
Последние новости
12:37
В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.Финансы
12:32
"Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в БакуФутбол
12:27
В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетовМилли Меджлис
12:24
Кязымов: ЦБА в январе продал на валютном рынке в 2 раза меньше валюты, чем планировалФинансы
12:19
Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили готовность к укреплению мира и стабильностиВнешняя политика
12:17
"Азеригаз" усиливает меры безопасности в связи с ветреной погодойЭнергетика
12:16
Цены на золото превысили $5 100 за тройскую унциюФинансы
12:13
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
12:09