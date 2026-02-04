Объем находящихся в обращении евробондов Азербайджана в 2025 году не изменился

Международные государственные облигации Азербайджана (евробонды), размещенные на внешних финансовых рынках, на 1 января 2026 года составили $1 млрд 387,3 млн или 28,8% внешнего государственного долга страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, по сравнению с показателем на конец 2024 года объем евробондов не изменился.

Из общей суммы евробондов облигации на $310,7 млн имеют срок погашения до 2029 года, а на $1 млрд 76,6 млн - до 2032 года. Купонные ставки по ним составляют 5,125% и 3,5% соответственно.