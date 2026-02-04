Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составил $4 млрд 813,5 млн, при этом 85,7% обязательств номинированы в долларах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, в валютной структуре долга доля евро составляет 6,4%, специальных прав заимствования МВФ (SDR) - 3,2%, японской иены - 3,1%, на другие валюты приходится 1,6%.

Почти половина внешнего долга - 49,5% - оформлена по плавающей процентной ставке, тогда как 50,5% обязательств имеют фиксированную ставку.

По срокам погашения 58,2% внешнего долга подлежат возврату в течение ближайших пяти лет, 36,1% - в период от 5 до 10 лет, еще 5,7% - со сроком более 10 лет.

В Министерстве финансов также отметили, что с учетом действующих кредитных соглашений и евробондов средний срок погашения внешнего государственного долга составляет 5,1 года.

В структуре внешнего долга 35,4% ($1,703 млрд) приходится на задолженность перед Азиатским банком развития (АБР). Долг перед держателями евробондов оценивается в $1,387 млрд (28,8% внешней задолженности), перед Всемирным банком - в $657 млн (14,3%), остальное - задолженность перед другими международными финансовыми и кредитными организациями.