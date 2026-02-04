Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВП

По состоянию на 1 января текущего года объем гарантированного государственного долга Азербайджана составил 10 млрд 368,4 млн манатов, что эквивалентно 8% ВВП страны.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, из общего объема 8 млрд 725,4 млн манатов ($5,132 млрд), или 84,2%, приходится на внешние кредиты, а 1 млрд 643 млн манатов, или 15,8%, - на внутренние заимствования.

На отчетную дату 59,8% портфеля государственного гарантированного долга составляли обязательства с фиксированной процентной ставкой, 40,2% - с плавающей ставкой.

Валютная структура долга распределилась следующим образом: доллар США - 63,9%, евро - 17,7%, манат - 12,8%, японская иена - 3,7%, прочие валюты - 1,9%.

По срокам погашения 73,9% долга подлежат возврату в течение пяти лет, 16,6% - в период от пяти до десяти лет, 9,5% - свыше десяти лет.