Глава "Нафтогаз": Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

Украина получила первую в 2026 году партию американского сжиженного природного газа (LNG) объемом почти 100 млн кубометров, следующая ожидается в феврале-марте.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Нафтогаз" в партнерстве с польским госконцерном Orlen поставил первую в этом году партию американского LNG объемом почти 100 млн куб. м", - отметил он.

По его словам, дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и российских атак на энергетическую инфраструктуру. Доставленной партии достаточно на месяц зимнего потребления для примерно 700 тыс. семей.

"В целом в 2026 году планируем импортировать в Украину до 1 млрд куб. м LNG из США", – подчеркнул он.