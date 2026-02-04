Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Глава "Нафтогаз": Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 14:46
    Глава Нафтогаз: Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Украина получила первую в 2026 году партию американского сжиженного природного газа (LNG) объемом почти 100 млн кубометров, следующая ожидается в феврале-марте.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

    "Нафтогаз" в партнерстве с польским госконцерном Orlen поставил первую в этом году партию американского LNG объемом почти 100 млн куб. м", - отметил он.

    По его словам, дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и российских атак на энергетическую инфраструктуру. Доставленной партии достаточно на месяц зимнего потребления для примерно 700 тыс. семей.

    "В целом в 2026 году планируем импортировать в Украину до 1 млрд куб. м LNG из США", – подчеркнул он.

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib
