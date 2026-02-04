İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    • 04 fevral, 2026
    • 15:05
    Naftoqaz: Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Ukrayna ABŞ-dən 2026-cı ildə təxminən 100 milyon kubmetr həcmində ilk mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) partiyasını qəbul edib, növbəti partiya fevral-mart aylarında gözlənilir.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Naftoqaz Ukrayna" milli səhmdar şirkətinin idarə heyətinin sədri Sergey Koretski sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Naftoqaz" Polşanın "Orlen" dövlət konserni ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində bu il təxminən 100 milyon kubmetr həcmində ABŞ-dən ilk LNG partiyasını tədarük edib", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, əlavə qaz həcmləri kəskin soyuqlar və Rusiyanın enerji infrastrukturuna hücumları dövründə olduqca vacibdir. Çatdırılan partiya təxminən 700 min ailənin bir aylıq qış istehlakı üçün kifayətdir.

    "Ümumilikdə, 2026-cı ildə Ukraynaya ABŞ-dən 1 milyard kubmetrədək LNG idxal etməyi planlaşdırırıq", - o vurğulayıb.

    Ukrayna ABŞ LNG Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Глава "Нафтогаз": Украина получила первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Son xəbərlər

    15:19

    Ötən il 935 zal nəzarətçisi bazadan çıxarılıb, onlardan 6-sı məsuliyyətə cəlb edilib

    Elm və təhsil
    15:19

    Nizami rayonunda qətl törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:17

    Bu il rezidentura imtahanları elektron formada olacaq

    Elm və təhsil
    15:17

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstan komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    15:10

    Kremldə Makronun Putinlə danışıqlara hazırlıq barədə bəyanatları təkzib edilib

    Digər ölkələr
    15:08

    Rusiya taxılı daşıyan yük qatarı Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana göndəriləcək

    Xarici siyasət
    15:05

    "Naftoqaz": Ukrayna ABŞ-dən 100 milyon kubmetr həcmində ilk LNG partiyasını qəbul edib

    Region
    15:02

    Fransa Ukraynaya 71 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    14:51

    Cəlilabadda qardaşı övladlarını baltalayan şəxsin ölümünün ilkin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti