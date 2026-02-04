Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Инвествозможности Азербайджана представлены в Турции

    Бизнес
    • 04 февраля, 2026
    • 14:53
    Инвествозможности Азербайджана представлены в Турции

    Торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев провел деловые встречи с представителями торгово-промышленных палат в турецких провинциях Анталья, Бурдур, Испарта, а также в Аланье.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    В ходе встреч представленным в торгово-промышленных палатах этих регионов бизнесменам была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане.

    Состоялись презентации, на которых говорилось о льготах, привилегиях и механизмах стимулирования, доступных для инвесторов в промышленных парках нашей страны, в Свободной экономической зоне "Алят", а также на территориях, освобожденных от оккупации.

    Тагиев пригласил турецких бизнесменов к активному участию в проектах, реализуемых в Азербайджане, в частности на освобожденных от оккупации территориях, призвал их воспользоваться механизмами стимулирования и поддержки, предлагаемыми инвесторам.

    На встречах были даны ответы на вопросы бизнесменов, проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества.

    Тамерлан Тагиев Испарта Аланья инвествозможности турецкие бизнесмены
    Фото
    Azərbaycanın investisiya imkanları Türkiyənin Aralıq dənizi bölgəsində təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijan's investment opportunities showcased in Türkiye's Mediterranean region
    Ты - Король

    Последние новости

    15:34

    В МИД Азербайджана обсудили развитие двустороннего сотрудничества со Словакией

    Внешняя политика
    15:31

    В Азербайджане в этом году экзамены в резидентуру пройдут онлайн

    Наука и образование
    15:27
    Фото

    Азербайджан и МВФ обсудили перспективы сотрудничества

    Финансы
    15:26

    Bloomberg: США разработали новые санкции против РФ

    Другие страны
    15:17

    В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Другие страны
    15:12

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят очередные вагоны с российским зерном

    Бизнес
    15:08

    Новые детали смерти обвиняемого в убийстве племянницы в Учтепе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:03

    Давид Мюллер: Чехия приложит все усилия для участия в текущих инициативах Среднего коридора

    Инфраструктура
    14:53
    Фото

    Инвествозможности Азербайджана представлены в Турции

    Бизнес
    Лента новостей