Инвествозможности Азербайджана представлены в Турции

Торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев провел деловые встречи с представителями торгово-промышленных палат в турецких провинциях Анталья, Бурдур, Испарта, а также в Аланье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В ходе встреч представленным в торгово-промышленных палатах этих регионов бизнесменам была предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане.

Состоялись презентации, на которых говорилось о льготах, привилегиях и механизмах стимулирования, доступных для инвесторов в промышленных парках нашей страны, в Свободной экономической зоне "Алят", а также на территориях, освобожденных от оккупации.

Тагиев пригласил турецких бизнесменов к активному участию в проектах, реализуемых в Азербайджане, в частности на освобожденных от оккупации территориях, призвал их воспользоваться механизмами стимулирования и поддержки, предлагаемыми инвесторам.

На встречах были даны ответы на вопросы бизнесменов, проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества.