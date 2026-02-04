Давид Мюллер: Чехия приложит все усилия для участия в текущих инициативах Среднего коридора

Министерство промышленности и торговли Чехии приложит максимум усилий для реализации инициатив в рамках Среднего коридора.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра, генеральный директор секции Европейского союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чехии Давид Мюллер.

Д. Мюллер отметил, что успешное и своевременное завершение Среднего коридора имеет важное значение в нынешней геополитической ситуации, так как это поможет дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Чехией и углублению экономического сотрудничества.

"Как уже упоминалось, это одна из наиболее перспективных областей, и я с коллегами приложу все усилия для участия в текущих инициативах. В прошлом чешские компании уже участвовали в крупных проектах в Азербайджане, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, и мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества. В этой связи я также хотел бы отметить, что Чехия готова поддерживать свои компании в участии в инициативе ЕС Global Gateway, которая, помимо прочего, фокусируется именно на этой тематике", - подчеркнул он.

Касаясь вопроса интереса Чехии к Зангезурскому коридору, замминистра отметил, что страна поддерживает все инициативы, которые потенциально могут укрепить экономические связи, помочь реализовать потенциал Среднего коридора и способствовать сотрудничеству во всем регионе.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.