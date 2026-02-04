İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    David Müller: "Çexiya Orta Dəhlizlə bağlı təşəbbüslərdə iştirak etmək üçün maksimum səy göstərəcək"

    İnfrastruktur
    • 04 fevral, 2026
    • 16:08
    David Müller: Çexiya Orta Dəhlizlə bağlı təşəbbüslərdə iştirak etmək üçün maksimum səy göstərəcək

    Çexiyanın Sənaye və Ticarət Nazirliyi Orta Dəhliz çərçivəsində təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün maksimum səy göstərəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində nazirliyin Avropa İttifaqı (Aİ) və Xarici Ticarət Bölməsinin baş direktoru, nazir müavini David Müller bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Orta Dəhlizin uğurla və vaxtında tamamlanması mövcud geosiyasi vəziyyətdə böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu, əlaqələrimizin gələcək inkişafına və iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşməsinə kömək edəcək.

    "Artıq qeyd edildiyi kimi, bu, ən perspektivli sahələrdən biridir və mən cari təşəbbüslərdə iştirak etmək üçün həmkarlarımla birgə səy göstərəcəyəm. Çexiya şirkətləri artıq Azərbaycanda böyük layihələrdə, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsində iştirak edib və biz bu əməkdaşlığın davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Bununla əlaqədar qeyd etmək istərdim ki, Çexiya öz şirkətlərinin digər məsələlərlə yanaşı, bu mövzuya xüsusi diqqətin yetirildiyi Aİ-nin "Global Gateway" təşəbbüsündə iştirakına dəstək verməyə hazırdır", - nazir müavini vurğulayıb.

    Çexiyanın Zəngəzur dəhlizinə marağına gəlincə, nazir müavini qeyd edib ki, onun ölkəsi iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirə, Orta Dəhlizin potensialını reallaşdırmağa kömək edə və bütün regionda əməkdaşlığa töhfə verə biləcək bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir.

