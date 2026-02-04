Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 11:03
    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Проект TRIPP - исторический шаг на пути к созданию сильных взаимосвязанных экономик и поддержанию устойчивого мира на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа по Центральной Азии Серджио Гор заявил на бизнес-форуме "B5+1" в Бишкеке.

    "С момента исторического мирного саммита [Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года с участием Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна - ред.], который объединил Армению и Азербайджан, мы продолжаем продвигать "Маршрут Трампа" [TRIPP]. Этот маршрут обеспечит прямую транспортную связь из Центральной Азии через Южный Кавказ и далее на Запад. Это исторический шаг на пути к созданию сильных взаимосвязанных экономик и поддержанию устойчивого мира в регионе", - заявил Гор.

    По его словам, администрация Трампа придает особое значение Центральной Азии и осознает стратегическую важность данного региона.

    Маршрут Трампа TRIPP Азербайджан Армения Дональд Трамп Серджио Гор
