BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

Компания BP за весь период своей деятельности вложила в проекты в Азербайджане около $87 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по бурению в Азербайджане, Грузии и Турции Рассел Моррис, выступая на выставке-конференции IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

По его словам, с месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" на сегодняшний день добыто порядка 4,5 млрд баррелей нефти. При этом Моррис отметил, что месторождение является зрелым, поэтому для поддержания добычи требуется все более активное применение современных технологий.

Он также подчеркнул, что в конце прошлого года BP пробурила горизонтальную скважину глубиной 1150 метров на месторождении "Центральный Азери". "Суточная добыча с этой скважины превышает 7 500 баррелей нефти. Это очень прекрасный результат, который значительно превзошел наши ожидания", - добавил он.