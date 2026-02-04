Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 10:49
    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Компания BP за весь период своей деятельности вложила в проекты в Азербайджане около $87 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по бурению в Азербайджане, Грузии и Турции Рассел Моррис, выступая на выставке-конференции IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

    По его словам, с месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" на сегодняшний день добыто порядка 4,5 млрд баррелей нефти. При этом Моррис отметил, что месторождение является зрелым, поэтому для поддержания добычи требуется все более активное применение современных технологий.

    Он также подчеркнул, что в конце прошлого года BP пробурила горизонтальную скважину глубиной 1150 метров на месторождении "Центральный Азери". "Суточная добыча с этой скважины превышает 7 500 баррелей нефти. Это очень прекрасный результат, который значительно превзошел наши ожидания", - добавил он.

    BP-Azerbaijan Азери-Чираг-Гюнешли инвестиции в проекты Азербайджан
    BP Azərbaycandakı layihələrə sərmayələrinin həcmini açıqlayıb
    BP discloses volume of its investments in projects in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

    Финансы
    11:03

    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    10:59

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Другие страны
    10:58

    Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВП

    Финансы
    10:50

    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Другие страны
    10:49

    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Энергетика
    10:46

    Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:44

    В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданам

    Социальная защита
    10:41

    ЦБА сообщил о снижении среднедневного уровня AZIR в январе

    Финансы
    Лента новостей