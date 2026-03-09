Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему "Дом с видом на пейзаж"
Kультурная политика
- 09 марта, 2026
- 10:57
В Gazelli Art House состоялась церемония открытия выпуска фестиваля Her Art in Action 2026 года.
Как сообщает Report, в первый день фестиваля в рамках совместного сотрудничества платформы искусства и культуры VarYox и бакинской галереи Gazelli Art House началась демонстрация групповой выставки на тему "Дом с видом на пейзаж" (Mənzərəyə açılan ev).
На выставке также представлены работы Лейлы Алиевой.
Лейла Алиева приняла участие в выставке, ознакомилась с представленными произведениями.
