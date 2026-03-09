Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему "Дом с видом на пейзаж"

    Kультурная политика
    • 09 марта, 2026
    • 10:57
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж

    В Gazelli Art House состоялась церемония открытия выпуска фестиваля Her Art in Action 2026 года.

    Как сообщает Report, в первый день фестиваля в рамках совместного сотрудничества платформы искусства и культуры VarYox и бакинской галереи Gazelli Art House началась демонстрация групповой выставки на тему "Дом с видом на пейзаж" (Mənzərəyə açılan ev).

    На выставке также представлены работы Лейлы Алиевой.

    Лейла Алиева приняла участие в выставке, ознакомилась с представленными произведениями.

    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему Дом с видом на пейзаж
    Лейла Алиева выставка Дом с видом на пейзаж Her Art in Action
    Фото
    Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib
    Фото
    Leyla Aliyeva participates in exhibition 'A House with a View of the Landscape'
    Ты - Король

    Последние новости

    11:20

    ISW: Украина направляет специалистов на Ближний Восток для обучения противодействию иранским БПЛА

    Другие страны
    11:17

    В турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 5,1

    В регионе
    11:16

    Бахрейнская Bapco Energies объявила о "форс-мажоре"

    Другие страны
    11:04
    Фото
    Видео

    В Армению транзитом через Азербайджан до сих пор отправлено свыше 21 тыс. тонн зерна из РФ - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    10:57
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в выставке на тему "Дом с видом на пейзаж"

    Kультурная политика
    10:45

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

    Внешняя политика
    10:39
    Фото

    В "Шахдаге" завершился чемпионат Европы по ски-альпинизму

    Индивидуальные
    10:31

    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

    Другие страны
    10:19

    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки

    Внутренняя политика
    Лента новостей