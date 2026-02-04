İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    BP Azərbaycandakı layihələrə sərmayələrinin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    • 04 fevral, 2026
    • 10:08
    BP Azərbaycandakı layihələrə indiyədək 87 milyard ABŞ dolları məbləğində sərmayə qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə quyular üzrə vitse-prezidenti Rassel Morris Bakıda keçirilən "IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026" konfrans və sərgisində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağından indiyədək 4,5 milyard barel neft hasil edilib: "Amma o, köhnə yataqdır. Odur ki, neft və qaz hasilatını davam etdirmək üçün bu yatağa getdikcə daha çox texnologiya tətbiq etməliyik".

    R.Morris qeyd edib ki, BP keçən ilin sonunda "Mərkəzi Azəri" yatağında 1 150 metr dərinliyində üfüqi quyu qazıb: "Həmin quyudan gündəlik 7 500 bareldən çox neft hasil edilir. Bu, çox gözəl nəticədir və gözləntilərimizdən xeyli irəlidədir".

    O bildirib ki, AÇG-də quyu tədarükünü maksimuma çatdırmaq və dövr müddətini azaltmaq həqiqətən vacibdir: "Bu yataqda neçə quyu qaza biləcəyiniz baxımından fundamental məhdudiyyət var və bu qazma günləri ilə əlaqədardır. Bizdə cəmi yeddi qazma qurğusu var. Əmin olmalıyıq ki, qazma günləri dəyər baxımından maksimuma çatdırılır".

