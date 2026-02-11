Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında "klassiklər"in yarışına yekun vurulub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 11 fevral, 2026
    • 20:09
    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə yunan-Roma güləşində 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    Bununla da ölkə birinciliyində "klassiklər"in yarışına yekun vurulub.

    48 kq

    1. Ömər Salmanov (MOİK)

    2. Yusif Mirzəyev (Lənkəran, "Sparta")

    3. Ümid Babayev (Gimnaziya, Kürdəmir), Hüseyn Hüseynzadə (Zəngilan)

    55 kq

    1. Qurban Məcnunov (Neftçi)

    2. Elnur Quliyev (Abşeron)

    3. Amin Məmmədov (UGİM-5, "Neftçi"), Elmir Abbasov (UGİM-2)

    65 kq

    1. Orxan Həbibli (Neftçi)

    2. Nihad Məhərrəmov (UGİM-2)

    3. Murad Pirimov (Zəngilan), Hüseyn Vəlizadə (Sumqayıt, Gimnaziya)

    80 kq

    1. Ruslan Nuriyev (AHİTA)

    2. İsfahan Həsənov (ROİL, "Neftçi")

    3. Yaşar Məmmədov (MOİK), Zəka Yusubov (Lənkəran, "Sparta")

    110 kq

    1. Emin Baxşəliyev (UGİM-2)

    2. Məhəmməd Mustafayev (Neftçi)

    3. Manaf Məmmədli (Zəngilan), Rauf Mütəllimov (Sumqayıt, Təhsil)

