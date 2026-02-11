İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 20:09
    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Azərbaycan-Litva Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası bu il keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev Litvanın Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.

    O xatırladıb ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2025-ci ildə də Azərbaycan və Litva arasında uğurlu yüksək səviyyəli görüşlər və səfərlər baş tutub.

    "Siyasi dialoqun davam etdirilməsinə, həmçinin iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə qarşılıqlı maraq fonunda bu il qarşılıqlı səfərlər və Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsi planlaşdırılır", - F.Rzayev qeyd edib.

    O, əminliyini bildirib ki, birgə səylər nəticəsində Bakı ilə Vilnüs arasındakı münasibətlər qarşıdakı illərdə hər iki ölkənin və xalqın rifahı naminə daha da möhkəmlənəcək.

    Xatırladaq ki, Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclası 2023-cü il mayın 8-də Vilnüsdə keçirilib.

    Azərbaycan Litva Fariz Rzayev
    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Son xəbərlər

    20:29

    Türkiyə və Yunanıstan Egey və Şərqi Aralıq dənizlərində mövqelərini müzakirə ediblər

    Region
    20:12

    Novxanıda sürət qatarının qarşısına çıxan piyada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:09
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında "klassiklər"in yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:09

    Azərbaycan və Litva bu il Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını keçirəcək

    Xarici siyasət
    20:04

    NATO Arktikada mövcudluğunu gücləndirmək üçün "Arctic Sentry" missiyasına başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    19:50

    Türkiyə və Yunanıstan arasında əməkdaşlığa dair 7 sənəd imzalanıb

    Region
    19:39

    Bakıda imzalanan Xartiya Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafına dair strateji baxışı əks etdirir - RƏY

    Xarici siyasət
    19:37

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:10

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII tura start verilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti