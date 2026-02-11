Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

Очередное заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Литва состоится в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на мероприятии, посвященном Дню восстановления государственности Литвы.

Замглавы МИД напомнил, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году между Азербайджаном и Литвой успешно состоялись встречи и визиты на высоком уровне.

"В свете взаимной заинтересованности в продолжении политического диалога, а также расширении сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах, в этом году планируются взаимные визиты и очередное заседание Межправительственной комиссии", - отметил Рзаев.

Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения между Баку и Вильнюсом в предстоящие годы будут и дальше укрепляться на благо обеих стран и народов.

Напомним, что 7-е заседание МПК состоялось 8 мая 2023 года в Вильнюсе.