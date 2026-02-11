Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 19:41
    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Очередное заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Литва состоится в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на мероприятии, посвященном Дню восстановления государственности Литвы.

    Замглавы МИД напомнил, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году между Азербайджаном и Литвой успешно состоялись встречи и визиты на высоком уровне.

    "В свете взаимной заинтересованности в продолжении политического диалога, а также расширении сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах, в этом году планируются взаимные визиты и очередное заседание Межправительственной комиссии", - отметил Рзаев.

    Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям отношения между Баку и Вильнюсом в предстоящие годы будут и дальше укрепляться на благо обеих стран и народов.

    Напомним, что 7-е заседание МПК состоялось 8 мая 2023 года в Вильнюсе.

    Литва посольство Фариз Рзаев межправкомиссия
    Ты - Король

    Последние новости

    19:42

    Генсек НАТО не считает "негативным сигналом" отсутствие Хегсета на встрече в Брюсселе

    Другие страны
    19:41

    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Внешняя политика
    19:37

    НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry по усилению присутствия в Арктике

    Другие страны
    19:20
    Фото

    Азербайджан обсудил с Microsoft создание Центра цифровых компетенций

    ИКТ
    19:13
    Фото

    В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов

    Внутренняя политика
    19:03
    Фото

    Выпускникам обучающей программы Академии медиа Global Media Group вручены сертификаты

    Медиа
    18:53

    Президент: Надеюсь на завершение в этом году проекта по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

    ИКТ
    18:51

    Ильхам Алиев: Необходимо предоставлять учащимся базовые знания о цифровизации

    Внутренняя политика
    18:45

    Президент: Азербайджан работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы

    Внешняя политика
    Лента новостей