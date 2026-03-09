В "Шахдаге" завершился чемпионат Европы по ски-альпинизму

В Туристическом центре "Шахдаг" завершились чемпионат Европы и этап Кубка мира по ски-альпинизму.

Как сообщает Report, в заключительный день соревнований спортсмены разыграли медали в вертикальной дисциплине.

Победителями в своих категориях стали: среди девушек U18 - Анастасия Пшеничная (Россия), среди юношей U18 - Матей Петре (Румыния); в категории U20 - Марина Анастасова (Болгария) и Вальтер Силас (Германия). В категории U23 первые места заняли швейцарская ски-альпинистка Тиб Дезейн и Юлиан Тритшер (Австрия).

Среди взрослых победителями стали Сара Дрейер (Австрия) среди женщин и Реми Бонне (Швейцария) среди мужчин.

Представитель сборной Азербайджана Нурид Шякяралиев занял пятое место в своей категории.

Турнир был организован Международной федерацией ски-альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и туристическим центром "Шахдаг". В турнире приняли участие 124 спортсмена из 17 стран.

Медали, завоеванные спортсменами на чемпионате Европы, будут учтены в общем зачете Кубка мира.