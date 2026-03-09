Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 10:00 сегодняшнего дня восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки.

Напомним, что 5 марта Кабинет министров Азербайджана временно приостановил движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие дроновой атаки Ирана на Нахчыван.