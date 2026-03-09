Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки

    Внутренняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 10:19
    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки

    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

    Согласно информации, с 10:00 сегодняшнего дня восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки.

    Напомним, что 5 марта Кабинет министров Азербайджана временно приостановил движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие дроновой атаки Ирана на Нахчыван.

    Azərbaycan və İran arasında yük daşımaları tam bərpa olunub
    Entry and exit restored for cargo transport between Azerbaijan and Iran
    Лента новостей