Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки
Внутренняя политика
- 09 марта, 2026
- 10:19
Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки через государственную границу.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Согласно информации, с 10:00 сегодняшнего дня восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки.
Напомним, что 5 марта Кабинет министров Азербайджана временно приостановил движение грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. Решение было принято с учетом ситуации, возникшей вследствие дроновой атаки Ирана на Нахчыван.
